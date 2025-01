Ranieri polemico dopo Bologna Roma: «Il rigore alla fine c’era, non capisco le lamentele. Ma non diciamo niente su Saelemaekers»

Ranieri polemico dopo Bologna Roma: il commento del tecnico giallorosso sulle polemiche che hanno seguito il match

Claudio Ranieri ha parlato così a Dazn dopo il 2-2 della Roma a Bologna, prima gara dopo la vittoria nel derby con la Lazio.

LE PAROLE – «Credo che manchi più a voi che a me la vittoria in trasferta prima di fare un anno solare. Io penso che abbiamo giocato un buon primo tempo dove abbiamo creato più palle gol noi che loro. Si sono lamentati per il rigore, non capisco perché visto che l’hanno preso anche loro perché il nostro gocatore l’ha sfiorata di mano. Non diciamo niente sul possibile rigore su Saelemaekers, forse è stato colpito poco».