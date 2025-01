Rambaudi: «Tutte le squadre hanno un momento di calo. Ecco cosa deve ritrovare la Lazio per ricominciare»

Le parole di Rambaudi sul momento difficile che sta affrontando la Lazio di Baroni. Le sue considerazioni

La Lazio deve pensare al prossimo impegno contro il Verona. Questo il pensiero di Rambaudi espresso a Radiosei:

VERONA LAZIO— «Tutte le squadre hanno un momento di calo e in questo momento tante sono in difficoltà. Ritrovare entusiasmo, coraggio, voglia e fame è la priorità. Col Como un po’ questo spirito si è rivisto, la conferma potremmo averla contro il Verona. La priorità resta il centrocampista, ormai lo sappiamo. A meno che Baroni non dica altro. Per gratificare il lavoro fatto fino ad ora ci vuole un innesto. Si è un po’ corti. Dele a destra? Potrebbe essere un’opzione, ma con compiti diversi. Anche l’imprevedibilità nel ruolo potrebbe essere utile per non dare riferimenti. Dopo ci sarà da sopperire alla zona scoperta, anche se in copertura ho calciatori intelligenti come Marusic e in più direi a Guendouzi di allargarsi in fase di non possesso ».