Rambaudi: «Giovedì non è impossibile ribaltare il risultato. Ecco la formazione che sceglierei per la sfida». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Rambaudi a Radiosei.

PAROLE– «La Lazio gioca, già col Torino era tornata in parte quella che vedevamo all’inizio. Giovedì non è impossibile ribaltare il risultato. I possibili marcatori? Direi Zac, Castellanos e un difensore su un calcio piazzato. Taty fa prestazioni a servizio della squadra, impensierisce gli avversari e trova gli spazi per i compagni. Bodo/Glimt? I primi 20′ devi schiacciarli ma con intelligenza e pazienza perché sono bravi nelle ripartenze e se prendi un gol si complica ancora di più la situazione. La probabile formazione? Sceglierei Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Vecino? Può essere utile in corsa in giovedì, per la sua esperienza ma anche per la sua fisicità: in area è fondamentale »