Rambaudi avvisa la Lazio: «Mercato da chiudere il prima possibile, serve la rosa definitiva»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha fatto la propria analisi sui primi giorni di lavoro a Formello della squadra di Gennaro Gattuso

I primi giorni della nuova Lazio di Gennaro Gattuso sono caratterizzati da allenamenti intensi, temperature elevate e inevitabili riflessioni sulla composizione della rosa. A soffermarsi sulla preparazione estiva dei biancocelesti è stato Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il lavoro svolto a Formello.

L’ex calciatore ha evidenziato le difficoltà legate al caldo, sottolineando quanto la gestione dei recuperi sia fondamentale in questa fase della stagione. La Lazio sta infatti costruendo le basi atletiche e tattiche del nuovo progetto tecnico, ma deve fare i conti sia con le condizioni climatiche sia con un organico ancora destinato a cambiare attraverso il mercato.

PRIME SEDUTE E GRANDE CALDO – «Lavorare con queste temperature è dura, i recuperi sono importanti. Chiaro che ti alleni nelle ore migliori, anche se queste sono giornate caldissime. Un ritiro qui ti porta ad una ripetitività che può dare la nausea. Il ritiro è per la preparazione, ma utile anche per creare un gruppo, lontano dalla routine di tutto l’anno, quindi diverse situazioni vanno valutate bene».

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CALCIOMERCATO – «Non lavorare con la rosa definitiva è un problema, è chiaro che sarebbe meglio avere la squadra al completo. Credo che si debba fare quanto prima tutto ciò che si vuole fare sul mercato, soprattutto vista la situazione e l’allenatore nuovo. Questo ti porterebbe a formare un gruppo in campo e fuori».

Il messaggio rivolto alla dirigenza appare chiaro: completare rapidamente le operazioni consentirebbe a Gattuso di lavorare con maggiore continuità e di integrare subito i nuovi acquisti.

La Lazio è quindi chiamata ad accelerare sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Disporre quanto prima della rosa definitiva permetterebbe al tecnico di costruire un gruppo riconoscibile dentro e fuori dal campo, riducendo le difficoltà inevitabilmente legate all’avvio di un nuovo ciclo.