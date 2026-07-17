Kennedy obiettivo della Lazio, trattativa nel vivo: distanza con il Fluminense su formula e prezzo

Kennedy Lazio, il giocatore brasiliano è il profilo scelto per l’attacco dal d.s. Angelo Fabiani e dal nuovo allenatore Gennaro Gattuso

La Lazio continua a lavorare con decisione per John Kennedy, attaccante brasiliano individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa per il centravanti del Fluminense sta entrando sempre più nel vivo, anche se restano ancora alcune distanze da colmare sia sulla formula del trasferimento sia sulla valutazione economica del giocatore.

Il classe 2002 risponde alle caratteristiche richieste da Gennaro Gattuso per completare l’attacco biancoceleste. Rapidità, aggressività, capacità di saltare l’uomo e incisività negli ultimi metri sono alcune delle qualità che hanno attirato l’attenzione della dirigenza capitolina.

Ultimissime Lazio LIVE: Gattuso blinda Mandas, le novità su Artistico, Lazzari e molto altro

Kennedy Lazio, Fabiani propone il prestito con diritto di riscatto

La strategia della Lazio sarebbe quella di impostare l’operazione sulla base di un prestito, accompagnato da un diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe al club biancoceleste di distribuire l’investimento nel tempo e di valutare l’adattamento dell’attaccante al calcio italiano prima di procedere con l’acquisto definitivo.

Il Fluminense, tuttavia, sembrerebbe orientato soprattutto verso una cessione immediata a titolo definitivo. La società brasiliana vorrebbe monetizzare subito la partenza del calciatore, senza rinviare l’incasso alle prossime stagioni.

La differenza relativa alla struttura dell’affare rappresenta uno dei principali ostacoli della trattativa. I contatti tra le parti stanno comunque proseguendo, con la Lazio intenzionata a trovare una soluzione che possa avvicinare le rispettive posizioni.

John Kennedy, il Fluminense chiede 12 milioni

Oltre alla formula, rimane una distanza anche sul prezzo del cartellino. La richiesta del Fluminense sarebbe vicina ai 12 milioni di euro, mentre la proposta presentata finora dalla Lazio risulterebbe inferiore.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrà quindi decidere se aumentare l’offerta oppure provare a costruire un’operazione composta da una parte fissa e da bonus legati a presenze, gol e risultati raggiunti dal giocatore.

Kennedy, perché piace a Gattuso

Le caratteristiche di John Kennedy potrebbero adattarsi al tipo di calcio richiesto da Gattuso. Il brasiliano è un attaccante dinamico, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di attaccare la profondità, ma anche di creare superiorità attraverso il dribbling.

La sua rapidità potrebbe offrire alla Lazio una soluzione differente rispetto agli altri centravanti presenti in rosa. Il classe 2002 possiede inoltre margini di crescita importanti e potrebbe rappresentare un investimento non soltanto per il presente, ma anche per il futuro.

L’impatto con la Serie A resterebbe naturalmente un’incognita, ma la società biancoceleste considera il giocatore dotato delle qualità tecniche e caratteriali necessarie per inserirsi nel progetto.

La trattativa non è ancora vicina alla conclusione, ma la Lazio continua ad avanzare e non ha intenzione di abbandonare la pista. La distanza tra i club resta significativa, soprattutto per quanto riguarda la preferenza del Fluminense per una cessione definitiva.