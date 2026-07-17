Comuzzo chiede spazio e può partire! Torino e Sassuolo insidiano la Lazio

Comuzzo Lazio, il difensore centrale apre alla possibile partenza dalla Fiorentina ma la concorrenza sta crescendo giorno dopo giorno

La Lazio continua a monitorare con attenzione la situazione di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina che avrebbe manifestato alla società viola la volontà di trovare maggiore spazio nel corso della prossima stagione. I recenti innesti effettuati dal club toscano nel reparto arretrato rischiano infatti di ridurre ulteriormente il minutaggio del giovane centrale.

Questo scenario potrebbe aprire uno spiraglio per il direttore sportivo Angelo Fabiani, che tiene il nome di Comuzzo all’interno della propria lista per rinforzare la difesa biancoceleste. La priorità della Lazio resta però Sergi Dominguez, considerato al momento il piano principale per completare il reparto.

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Comuzzo Lazio, il giocatore vuole trovare maggiore continuità

La posizione di Comuzzo potrebbe favorire le società interessate. Il centrale ha bisogno di giocare con regolarità per proseguire il proprio percorso di crescita e non vorrebbe vivere una stagione ai margini delle rotazioni della Fiorentina.

La concorrenza aumentata all’interno della rosa viola avrebbe spinto il classe 2005 a chiedere chiarezza sul proprio futuro. Una partenza temporanea potrebbe rappresentare la soluzione più utile sia per il giocatore sia per la società!

La Lazio potrebbe offrirgli un contesto competitivo e la possibilità di misurarsi con le pressioni di una piazza importante. Prima di muoversi con decisione, però, Fabiani deve definire le altre trattative già avviate.

Comuzzo, Torino e Sassuolo aumentano la concorrenza

Il principale pericolo per il club biancoceleste è rappresentato dall’inserimento di Torino e Sassuolo. Entrambe le società avrebbero iniziato a muoversi per il difensore e potrebbero garantire immediatamente un ruolo rilevante all’interno dei rispettivi progetti tecnici.

La Lazio rischia quindi di perdere terreno aspettando la conclusione dell’operazione Dominguez. Le concorrenti potrebbero sfruttare questo momento di attesa per approfondire i contatti con la Fiorentina e provare a raggiungere un’intesa prima dell’eventuale accelerazione di Fabiani.

Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, chiamato a scegliere la destinazione ritenuta più adatta per accumulare minuti e continuare la propria maturazione.

Comuzzo, il prestito resta la formula più percorribile

La soluzione maggiormente plausibile per portare Comuzzo nella Capitale sarebbe quella del prestito. La Fiorentina potrebbe infatti preferire una cessione temporanea, evitando di perdere definitivamente il controllo su uno dei giovani difensori più interessanti del proprio organico.

Per la Lazio si tratterebbe di un’operazione sostenibile dal punto di vista economico e utile per inserire nella rosa un centrale giovane, fisico e con ampi margini di miglioramento. Resterebbe da comprendere se il club viola sarebbe disposto ad aggiungere eventuali condizioni legate al riscatto.

Comuzzo Lazio, Fabiani deve decidere se accelerare

La pista resta aperta, ma il tempo potrebbe diventare un fattore decisivo. Fabiani continua a lavorare su Dominguez, mentre Torino e Sassuolo stanno aumentando la pressione per Comuzzo.

La Lazio dovrà quindi decidere se mantenere il difensore viola come alternativa oppure anticipare le proprie mosse per evitare di essere superata. Il gradimento nei confronti del classe 2005 è concreto, ma la concorrenza rischia di rendere l’operazione sempre più complicata nei prossimi giorni.

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