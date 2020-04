Lazio, la società augura buon Ramadan sui social FOTO

La Lazio, in occasione del mese del Ramadan, augura del bene ai musulmani di fede laziale sui propri canali social

Il Ramadan è una festa della religione islamica in cui si pratica il digiuno per un mese in ricordo della prima rivelazione del Corano a Maometto. Quest’anno la festività inizierà quest’oggi e terminerà il 23 maggio.

La Lazio ha voluto essere accanto a tutti i suoi tifosi musulmani, augurando benedizioni e tanto bene tramite i propri canali social. Un segno di vicinanza in questo momento di distanziamento sociale.