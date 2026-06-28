Gattuso apprezza Rafa Marin! La Lazio pensa al colpo: ipotesi diritto di riscatto?

Il nuovo tecnico biancoceleste Rino Gattuso apprezza Rafa Marin, molto chiacchierato nell’affaire Gila! Possibile affondo della Lazio?

Si accende l’asse di mercato tra Napoli e Lazio, pronte a imbastire una maxi-operazione che potrebbe ridisegnare i rispettivi reparti arretrati. Al centro dei discorsi c’è una nuova grande chance in Serie A per un talento europeo.

Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Gila, Galassi e Ratkov. Idea Vergara

La Lazio punta su Rafa Marín per la difesa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste è a caccia di rinforzi al centro della retroguardia. Con l’addio di Alessio Romagnoli e il forte interessamento dei partenopei per Mario Gila (valutato non meno di 25 milioni di euro), il nome caldo per i capitolini è diventato proprio Rafa Marín. Il 24enne spagnolo, rientrato all’ombra del Vesuvio dopo l’ottimo prestito al Villarreal, potrebbe trasferirsi nella Capitale all’interno di uno scambio che coinvolgerebbe anche l’attaccante Lucca.

L’approvazione di Gattuso per l’innesto di Rafa Marín

Il profilo del centrale spagnolo ha incassato l’immediato gradimento di Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico biancoceleste apprezza la duttilità e la crescita internazionale che Rafa Marín ha mostrato nell’ultima stagione in Liga, dove ha collezionato 31 presenze complessive, di cui 5 in Champions League, impreziosite da una rete. La sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra lo rende il rinforzo ideale.

Le cifre del riscatto di Rafa Marín

La trattativa tra le due società si sta sviluppando su basi precise. L’operazione per portare Rafa Marín a Roma sponda biancoceleste dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato intorno ai 12 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare l’affare.