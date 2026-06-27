Calciomercato
Liberali Lazio, il classe 2007 ha stregato i biancocelesti! Ma occhio alle concorrenti: s’inserisce la Fiorentina
Liberali Lazio, il classe 2007 è stato la rivelazione del Catanzaro nella passata stagione e la concorrenza non manca: s’inserisce la Fiorentina
La Lazio guarda al futuro e accende i riflettori su Mattia Liberali, il talentuoso trequartista classe 2007 che ha incantato tutti nell’ultima stagione con la maglia del Catanzaro. I biancocelesti sono pronti a ringiovanire il reparto offensivo e hanno inserito il giovane ex Milan in cima alla lista dei desideri per dare qualità e imprevedibilità alla squadra.
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La strategia della Lazio ù
Assicurarsi il talentino azzurro non sarà una passeggiata dal punto di vista economico: il cartellino dell’attaccante ha una valutazione stimata che oscilla tra i 6 e i 10 milioni di euro. Inoltre, il club biancoceleste dovrà fare i conti con le condizioni poste dai rossoneri, club in cui il ragazzo è cresciuto, che mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita.
Concorrenza spietata per Liberali
La corsa al fantasista si fa sempre più serrata e i capitolini devono muoversi in fretta. Come riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, anche la Fiorentina si è unita ufficialmente alle corteggiatrici. I viola aumentano la concorrenza per la Lazio, che deve guardarsi anche dagli inserimenti di Cagliari, Como e Sassuolo.
I numeri di Liberali
A Formello l’identikit del classe 2007 convince tutti, soprattutto per la personalità dimostrata in campo. Nella sua annata da rivelazione, Liberali ha collezionato ben 29 presenze (partendo titolare in 20 occasioni), impreziosite da 4 gol e 2 assist. Dati entusiasmanti per un diciottenne pronto al grande salto in una big
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