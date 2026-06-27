Asp Jensen spinge per il trasferimento: Fabiani prepara nuovi contatti con il Bayern Monaco

Asp Jensen potrebbe diventare il primo colpo in entrata della Lazio in questa sessione di calciomercato, il talento del Bayern vuole la Capitale

La Lazio continua a lavorare con grande attenzione sul mercato dei giovani e uno dei nomi più caldi resta quello di Jonathan Asp Jensen. Il centrocampista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco è finito da tempo nel mirino del club biancoceleste, che considera il suo profilo molto interessante in prospettiva futura.

Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà, la trattativa resta viva e potrebbe entrare presto in una fase importante. La novità più significativa riguarda la volontà del giocatore: Asp Jensen avrebbe dato il proprio via libera al trasferimento e vorrebbe che l’operazione andasse in porto nel minor tempo possibile.

Un’apertura pesante, soprattutto in una trattativa che coinvolge un club prestigioso e strutturato come il Bayern Monaco. La Lazio, però, vuole provare a sfruttare il gradimento del ragazzo per accelerare e trovare una soluzione favorevole.

Asp Jensen Lazio, Fabiani al lavoro per l’intesa

Il direttore sportivo Angelo Fabiani è pronto a muoversi nuovamente per cercare l’accordo con il Bayern Monaco. Sono infatti previsti nuovi contatti tra le parti, con l’obiettivo di avvicinare le posizioni e capire quale formula possa rendere possibile il trasferimento di Jonathan Asp Jensen nella Capitale.

La Lazio sta cercando profili giovani, sostenibili e con margini di crescita importanti. In questo senso, il classe 2006 risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla società: talento internazionale, scuola tecnica di alto livello e prospettive interessanti per il futuro.

L’operazione, però, richiede attenzione. Il Bayern Monaco difficilmente lascia partire i propri giovani senza mantenere un certo controllo sul futuro del giocatore. Per questo, la formula dell’eventuale affare sarà uno degli aspetti centrali dei prossimi dialoghi.

Asp Jensen Lazio, il sì del giocatore può fare la differenza

Il fattore decisivo potrebbe essere proprio la volontà di Asp Jensen. Quando un giovane talento manifesta chiaramente il desiderio di cambiare ambiente e sposare un nuovo progetto tecnico, la trattativa può prendere una direzione più favorevole. La Lazio vuole inserirsi in questo scenario con decisione, consapevole di poter offrire al ragazzo un percorso di crescita importante.

Il club biancoceleste cerca giocatori da sviluppare, ma anche elementi capaci di aumentare qualità e competitività all’interno della rosa. Jonathan Asp Jensen rappresenterebbe un investimento sul domani, ma anche un segnale preciso sulla volontà della società di guardare oltre il mercato immediato.

Asp Jensen Lazio, trattativa da seguire nei prossimi giorni

I prossimi contatti tra Fabiani e il Bayern Monaco saranno fondamentali per capire i margini reali dell’operazione. La Lazio ha il gradimento del giocatore, ma dovrà ora trovare l’incastro giusto con il club tedesco.

La pista resta aperta e il nome di Asp Jensen continua a essere uno dei più interessanti sul tavolo biancoceleste. Con il via libera del classe 2006 già incassato, la società capitolina può provare ad accelerare per regalare un nuovo talento a Gennaro Gattuso!

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