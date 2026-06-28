Settimana decisiva! Atteso il faccia a faccia tra Lotito e Peruzzi: gli aggiornamenti

Questa sarà una settimana decisiva in casa Lazio, attesa dal faccia a faccia tra Claudio Lotito e Angelo Peruzzi. Gli aggiornamenti

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il clamoroso ritorno di Angelo Peruzzi alla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito si è assunto il compito preciso di riportare l’ex portiere in biancoceleste per garantire un supporto solido a Gattuso e a tutta la squadra.

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Il piano di Lotito per il ritorno di Peruzzi

Dopo l’addio consumatosi nel 2021, quando ricopriva il ruolo di club manager, le strade di Peruzzi e dei capitolini potrebbero incrociarsi nuovamente. La volontà di Lotito è chiara, ma per sbloccare la situazione serve un confronto diretto. IL patron biancoceleste è l’unico in grado di fugare i dubbi dell’ex dirigente, atteso nei prossimi giorni a un faccia a faccia risolutivo.

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Le condizioni di Peruzzi per rientrare alla Lazio

La porta non è affatto chiusa, ma restano da chiarire alcuni aspetti fondamentali. Quando Angelo Peruzzi lasciò la Lazio cinque anni fa, lo fece principalmente per una lamentata mancanza di operatività e autonomia decisionale. Per accettare la proposta e vestire i panni di direttore tecnico (o nuovamente di club manager), chiederà garanzie precise sulle proprie competenze all’interno della società.

Vertice decisivo: dentro o fuori per Peruzzi alla Lazio

I prossimi giorni saranno del tipo “dentro o fuori”. La piazza segue l’evoluzione con il fiato sospeso, consapevole che in pochi avrebbero anche solo accettato di ridiscutere un ritorno con Lotito. Se le rassicurazioni arriveranno, la fumata bianca per Peruzzi sarà finalmente realtà.