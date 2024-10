Radu bissa in Europa League: presente anche per Twente Lazio (FOTO)

Radu presente anche in questa trasferta di Europa League: la foto dell’ex difensore della Lazio ad Enschede con gli altri tifosi

Spettatore non più d’eccezione, Stefan Radu sarà presente anche ad Enschede per seguire dallo Stadio l’incontro tra Twente e Lazio. Bissa dopo la trasferta ad Amburgo contro la Dinamo Kiev. L’ex difensore biancoceleste è anche spesso presente alle partite casalinghe in Serie A e non solo sugli spalti dell’Olimpico.

Questa la foto di Stefan Radu sulle proprie storie Instagram con tanto di testo con un coro della Curva Nord.