Radu: «Belli o sporchi conta solo la vittoria. Voglio lasciare qualcosa alla Lazio»

Stefan Radu ha oggi taglaito il recordi di presenze con la maglia della Lazio. Il difensore ha così parlato alal radio ufficiale

La Lazio torna a vincere e Radu diventa il biancoceleste più presente in assoluto in Serie A. Un traguardo importantissimo per il difensore che, al termine del match – sulle frequenze della radio ufficiale – ha commentato così:

«Emozionante essere il più presente con questa maglia. Sono 13 anni che sto qui, ho debuttato contro la Fiorentina vincendo 2-1. Ultimamente siamo stati belli, ma non abbiamo portato punti. Oggi una Lazio più brutta ha portato a casa il risultato. Siamo indietro, vincendo altre due o tre partite, ricominceremo a lottare per i primi posti. Vincere è l’unico obiettivo, io non sto puntando a fare record, ma voglio lasciare qualcosa alla Lazio. Vincere a Parma è l’obiettivo».