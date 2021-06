Radu Inter, la Lazio non vuole cedere il romeno: la situazione

Il difensore romeno della Lazio Stefan Radu è sempre la prima scelta dell’Inter: i biancocelesti, però, fanno muro

Continua ad essere Stefan Radu l’opzione low cost in fase difensiva per l’Inter. Il romeno è infatti il desiderato da Simone Inzaghi.

Come riporta il Corriere dello Sport, Radu in scadenza al 30 giugno con la Lazio rappresenta l’alternativa a Bastoni nella difesa nerazzurra. Dal canto suo la Lazio vuole confermare Radu e dunque la strada per il suo “maestro” Inzaghi non è in discesa, ma il club nerazzurro si sente comunque in corsa per il trentaquattrenne rumeno a cui ha proposto un contratto annuale.