Radu: «Ancora ce la faccio. Mi tengo strette tutte le 401 presenze»

Al termine del primo tempo della sfida di campionato tra Udinese e Lazio, Stefan Radu ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio

Finisce qui il primo tempo della sfida di campionato tra Udinese e Lazio. Al termine della partita Stefan Radu ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio del match. Ecco le sue dichiarazioni.

SUGLI ANNI ALLA LAZIO – «Così lontano non ho mai pensato di arrivare. Sono andato avanti partita per partita e guardando adesso sono 13 anni che gioco qui. Ve lo dico sinceramente, ancora ce la faccio. Adesso ho un brutto raffreddore, ma ho ancora benzina nelle gambe».

SULLE 401 PRESENZE – «Per me sono state importanti tutte le partite con questa maglia. Ogni partyita ha una storia e delle emozioni particolari prima di entrare in campo. Me le tengo strette tutte e 401. Però, se devo scegliere, mi scelgo la finale di Coppa Italia del 26 maggio, che è stata unica».

SULLA PARTITA – «Sono stati due tempi diversi oggi. Praticamente il primo tempo abbiamo controllato molto bene, ma il secondo tempo loro hanno cambiato un pochino e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Abbiamo sofferto, ma abbiamo portato i tre punti a casa e siamo molto contenti di questo».