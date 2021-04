Radu da record: i complimenti della Lazio e dei compagni – FOTO

La partita di oggi è stata quella del record di Stefan Radu. Un traguardo sottolineato dalla Lazio e dai suoi compagni sui social

402 presenze. Questo il traguardo raggiunto oggi da Stefan Radu, che entra così di diritto nella storia della Lazio. Un record che, sui social network, è stato sottolineato sia dal club che dai suoi compagni.

«The boss 402», questa la scritta che campeggia su una foto preparata per quest’occasione e che è stata condivisa sui canali ufficiali. Tante le reazioni però anche dei compagni di squadra. Tra tutte spicca quella di Lucas Leiva, che gli ha dedicato un post con scritto «C’è solo un BOSS! Complimenti fratello».

Molto belle anche le parole di Armini, una sorta di allievo del rumeno, apparse su una storia Instagram: «Sei un grande esempio per me sia come giocatore che come uomo. Complimenti boss».