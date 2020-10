Radiosei, Abbate: «Vavro gioca 120 minuti in nazionale, perchè non convocato con l’Inter?»

Lazio, le parole di Alberto Abbate ai microfoni di Radiosei, sulle condizioni di Vavro, assente contro l’Inter ma titolare in Nazionale

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato come di consueto nel primo pomeriggio di Radiosei. Ecco alcune delle due battute sulla situazione riguardante Denis Vavro, ex difensore del Copenhagen.

«Vavro è guarito due giorni dopo non essere stato convocato con l’Inter, poi ha giocato 120 minuti con la nazionale della Slovacchia nel corso della stessa settimana. Gioca 90 minuti due giorni dopo che non è stato convocato con l’Inter in un momento in cui la Lazio era in emergenza assoluta. La risposta qui non devo darla io ma la deve dare la Lazio».