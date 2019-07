Quando la Lazio se la giocava al Bernabéu: il tributo della Uefa – VIDEO

La UEFA tributa la Lazio con un video: il ricordo di un fantastico goal di Crespo al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid

C’era una volta la Lazio di Sergio Cragnotti, una squadra capace di giocarsela a viso aperto anche al “Santiago Bernabéu” contro il Real Madrid. Altri tempi, altro calcio, anni che hanno visto il club biancoceleste salire sull’Olimpo degli Dei del pallone. Per rendere omaggio al gruppo guidato da Sven Goran Eriksson, la Uefa ha pubblicato su Instagram una splendida rete di Hernan Crespo. Si tratta del momentaneo 0-1 di una gara di Champions League giocata il 13 febbraio 2001 (terminata per la cronaca 3-2). Un goal fenomenale: «l’attaccante anticipa Casillas con un esterno destro che sembra un passo di tango», scrivono i giornali dell’epoca. Ed ancora oggi, a distanza di quasi un ventennio, per i tifosi laziali sono brividi forti.