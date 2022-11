Qatar2022, Milinkovic in gol contro il Camerun: prima rete in un Mondiale VIDEO

Qatar2022, la Serbia fa tutto nei minuti di recupero del primo tempo: la rimonta è guidata da Milinkovic Savic

Nella gara contro il Brasile è stato uno dei giocatori più criticati, oggi invece la rimonta della Serbia sul Camerun porta la firma proprio di Milinkovic Savic. Il giocatore, sceso in campo con una caviglia malconcia, ha messo il suo sigillo nei minuti di recupero del primo tempo, dopo il pareggio di Pavlovic (altra vecchia conoscenza della Lazio).

Il Sergente insacca la rete servito da Lukic con un sinistro non potente, ma molto angolato al limite dell’area: Epassy non può opporsi. Per lui è il primo gol in un torneo di valore assoluto come il Mondiale.