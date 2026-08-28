Lazio, prende quota la pista Zhegrova: contatti avviati, può essere il sostituto di Cancellieri

Edon Zhegrova è nel mirino della Lazio! Il giocatore della Juventus potrebbe essere un valore aggiunto per la squadra di Gennaro Gattuso

La Lazio continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuove soluzioni per completare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. Dopo le prime indiscrezioni emerse nelle ultime ore, sta prendendo sempre più corpo la pista che porta a Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro classe ’99 ex Lille. Il giocatore viene valutato dalla dirigenza biancoceleste come una possibile opportunità, soprattutto attraverso la formula del prestito.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per comprendere margini e condizioni dell’operazione. La Lazio vuole infatti farsi trovare pronta nel caso in cui si concretizzasse la partenza di Matteo Cancellieri, seguito con particolare interesse dal Genoa.

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Zhegrova, primi contatti esplorativi di Fabiani

Il nome di Zhegrova è dunque entrato concretamente nelle valutazioni del mercato biancoceleste. Dopo una stagione nella quale il kosovaro non è riuscito a trovare la continuità desiderata, potrebbe aprirsi la possibilità di una nuova esperienza che gli permetta di ritrovare spazio e centralità.

La formula presa in considerazione sarebbe quella del prestito, soluzione che potrebbe rendere l’operazione più accessibile per la Lazio. Fabiani si sarebbe già attivato per raccogliere informazioni e capire se esistano le condizioni necessarie per approfondire la trattativa.

Zhegrova Lazio, Gattuso può avere un nuovo esterno

Dal punto di vista tecnico, Zhegrova rappresenterebbe un innesto in grado di aumentare le alternative a disposizione di Gattuso sulle corsie offensive. Il classe 1999 può infatti giocare largo e garantire una soluzione differente nell’uno contro uno e nella costruzione della manovra offensiva.

La Lazio sta valutando diversi scenari nelle ultime battute della sessione estiva e quello legato all’ex Lille potrebbe diventare particolarmente interessante qualora maturassero le condizioni per un trasferimento temporaneo.

Il futuro è legato anche a Cancellieri

Un eventuale affondo per Zhegrova potrebbe essere strettamente collegato alla situazione di Matteo Cancellieri. L’esterno italiano è infatti finito nel mirino del Genoa, che avrebbe manifestato un forte interesse per portarlo alla corte di Daniele De Rossi.

La partenza di Cancellieri libererebbe spazio all’interno del reparto offensivo e potrebbe spingere la Lazio ad accelerare definitivamente per il kosovaro. In questo scenario, Zhegrova diventerebbe il candidato naturale a raccoglierne il posto nella rosa biancoceleste.

La situazione resta ancora in fase esplorativa, ma l’interesse della Lazio è un elemento da seguire con attenzione. Fabiani vuole consegnare a Gattuso un ulteriore rinforzo offensivo e il profilo di Zhegrova viene considerato una possibilità concreta.