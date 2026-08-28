Lazio Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

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Lazio Genoa, come e dove vedere la partita valida per la seconda giornata di campionato. Si tratta della prima stagionale in casa per i biancocelesti

L’attesa sta per finire e i riflettori del massimo campionato italiano tornano ad accendersi sulla seconda giornata che per i biancocelesti vede l’esordio stagionale in Serie A all’Olimpico contro il Genoa di Daniele De Rossi. La sfida Lazio Genoa andrà in scena domenica 30 agosto, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20:45.

Per chi non potrà assistere alla partita dal vivo, seguire la diretta dell’evento sarà estremamente semplice. La partita verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Sarà sufficiente sintonizzarsi tramite le moderne Smart TV per vivere le emozioni della gara comodamente da casa, oppure sfruttare di dispositivi mobili. L’applicazione ufficiale consente infatti di guardare lo scontro in mobilità su tablet e smartphone, oltre ad offrire la visione diretta via browser da qualsiasi computer.

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Anche LazioNews24 vi racconterà la sfida tramite diversi contenuti live e video sia nel pre, durante e nel post del match che vedrà la Lazio cercare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo del Dall’ara contro il Bologna.

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