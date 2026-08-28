Ratkov in uscita dalla Lazio: non solo Siviglia e Tolosa ma spunta anche il Levante nella corsa per il centravanti

Ratkov resta al centro delle trattative in uscita dalla Lazio: sono diverse le piste per l’addio a Formello dell’attaccante

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato e il futuro di Petar Ratkov continua a essere uno dei dossier aperti in casa Lazio. L’attaccante serbo è destinato a trovare sempre meno spazio dopo l’arrivo di Andrea Pinamonti e il club biancoceleste sta valutando diverse soluzioni per permettergli di proseguire la stagione altrove.

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Ratkov: si allunga la lista delle pretendenti

La pista più concreta resta quella che conduce al Siviglia, con cui la Lazio sta trattando da giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto sulla base di un milione di euro come pagamento oneroso. Anche il Tolosa ha manifestato interesse per il classe 2003, mentre nelle ultime ore si è aggiunto un altro club spagnolo nella corsa all’attaccante.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, anche il Levante si sarebbe informato sulla situazione di Ratkov. Il club spagnolo, al pari delle altre pretendenti, valuta un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Il Siviglia rimane comunque davanti nella corsa e avrebbe già incassato l’apertura del giocatore al trasferimento. La situazione è diventata ancora più delicata dopo l’arrivo di Pinamonti: nelle prime gare ufficiali Gennaro Gattuso ha dato spazio a Dia e Noslin, lasciando Ratkov in panchina.

La Lazio aspetta l’offerta giusta

Per la società biancoceleste l’obiettivo è trovare una soluzione che consenta a Ratkov di giocare con maggiore continuità, senza rinunciare alla possibilità di una futura cessione a titolo definitivo. La formula del prestito con diritto di riscatto è infatti quella su cui si è sviluppata la trattativa con il Siviglia.

Il tempo stringe e le alternative non mancano: Siviglia, Tolosa e Levante osservano la situazione, mentre la Lazio deve decidere quale proposta possa soddisfare maggiormente le proprie esigenze. Il futuro di Ratkov resta quindi ancora da scrivere, ma l’addio a Formello appare sempre più vicino.