Calciomercato
Harder dentro e Dia fuori? Fabiani prepara il colpo per completare l’attacco
Il futuro di Boulaye Dia e Conrad Harder è legato! Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani sta preparando una trattativa ad incastro
La Lazio continua a lavorare sul mercato per completare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione resta quello di Conrad Harder, talento di proprietà del Lipsia che il club biancoceleste vorrebbe inserire nell’organico prima della chiusura della sessione estiva. Per arrivare all’attaccante, però, sarà necessario liberare uno spazio nel reparto avanzato. Il principale candidato alla partenza resta Petar Ratkov, anche se nelle ultime ore non va esclusa una possibile uscita di Boulaye Dia.
Harder resta un obiettivo concreto
La strategia della Lazio non sarebbe cambiata: Harder continua a essere considerato un possibile rinforzo per aumentare le alternative offensive. Prima di procedere, tuttavia, la società deve necessariamente intervenire anche sul fronte delle uscite.
L’idea principale resta quella di arrivare al giocatore del Lipsia attraverso la cessione di Ratkov. Il centravanti appare infatti, tra gli attaccanti presenti in rosa, quello maggiormente vicino a lasciare la Capitale. Soltanto dopo aver creato lo spazio necessario la Lazio potrebbe provare ad accelerare concretamente per Harder.
Dia può liberare spazio per Harder
La cessione di Ratkov, tuttavia, non rappresenta l’unica possibilità. Nelle valutazioni della società rientra anche la posizione di Boulaye Dia. Di fronte a un’offerta ritenuta adeguata, infatti, la Lazio potrebbe prendere in considerazione la partenza dell’attaccante.
Uno scenario diventato ancora più significativo dopo l’arrivo di Andrea Pinamonti, che ha ulteriormente aumentato la concorrenza nel reparto avanzato. La permanenza di Dia, quindi, non sarebbe necessariamente scontata qualora arrivasse una proposta economicamente interessante.
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Sutalo, l’ufficialità di Pinamonti e molto altro
Calciomercato Lazio, gli ultimi giorni possono decidere l’attacco
Molto dipenderà dunque dalle operazioni in uscita. La Lazio mantiene vivo l’interesse per Harder, ma prima dovrà trovare la soluzione giusta per uno degli attaccanti attualmente presenti nella rosa.
Ratkov resta il nome maggiormente indiziato a partire, considerando l’interesse manifestato da più società europee, ma la situazione di Dia rappresenta una pista alternativa da tenere sotto osservazione. Gli ultimi giorni di mercato saranno quindi decisivi per capire se il club biancoceleste riuscirà a creare le condizioni necessarie per aggiungere Harder all’attacco di Gattuso.
News
Lazio, porte aperte a Formello: 1.200 tifosi al Fersini, ma Lotito non ci sarà
Claudio Lotito ha deciso di disertare l’allenamento aperto al pubblico che la Lazio svolgerà oggi a Formello. Il motivo della...
Lazio, prende quota la pista Zhegrova: contatti avviati, può essere il sostituto di Cancellieri
Edon Zhegrova è nel mirino della Lazio! Il giocatore della Juventus potrebbe essere un valore aggiunto per la squadra di...
Harder dentro e Dia fuori? Fabiani prepara il colpo per completare l’attacco
Il futuro di Boulaye Dia e Conrad Harder è legato! Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani sta preparando una...