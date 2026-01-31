Przyborek Lazio, sono iniziate le visite mediche del trequartista – VIDEO

Przyborek Lazio, il giocatore polacco si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con i biancocelesti: il video

In questi minuti Adrian Przyborek sta svolgendo i test propedeutici per diventare un nuovo giocatore della Lazio, segnala Gianluca Di Marzio via social. Il trequartista polacco classe 2007 si prepara a diventare un nuovo innesto per la rosa dell’allenatore Maurizio Sarri!

L’esperto tecnico dei biancocelesti avrà il compito di svezzarlo e fargli fare il grande salso verso il grande calcio europeo come fatto con tanti altri giocatori. Il giovane sta svolgendo le visite mediche di rito, per le prossime ore sono attese le visite mediche. Il video:

. @OfficialSSLazio, cominciate le visite mediche di Adrian Przyborek pic.twitter.com/e6zZaUhPdz — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026

