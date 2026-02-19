Przyborek Lazio, il retroscena: «C’è una grande percentuale sulla futura rivendita»

Przyborek Lazio, nella giornata odierna uno dei dirigenti del Pogo Szczecin ha parlato della trattativa per la cessione del giovane talento polacco

L’amministratore delegato del Pogoń Szczecin, Tan Kesler, ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di BBC Sport, parlando della filosofia del club polacco e della cessione del giovane talento Adrian Przyborek alla Lazio. Le sue parole:

«Mi piace far crescere i giocatori e le filosofie calcistiche. Noi intendiamo fare giocare un calcio corretto, far crescere un giocatore a stagione per poi venderlo. Abbiamo appena venduto alla Lazio Adrian Przyborek, un giovane che prima del nostro arrivo giocava poco. Lo abbiamo venduto per 4,5 milioni di euro, in un pacchetto dal valore complessivo di 7 milioni di euro, con una percentuale elevata sul prossimo trasferimento».

