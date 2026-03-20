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Convocati Polonia U 19, la scelta del CT su Przyborek: la lista completa

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2 giorni ago

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Przyborek Lazio presentazione
Foto sito Lazio

Convocazioni Polonia U 19, nella giornata odierna vi riportiamo la decisione del commissario tecnico relativa a Adrian Przyborek della Lazio

Adrian Przyborek, giocatore classe 2007 della Lazio, è stato convocato dalla Polonia U19 per le prossime partite. Il giovane biancoceleste sarà a disposizione per le sfide valide per la qualificazione agli Europei di categoria e giocherà contro Portogallo, Inghilterra e Serbia. La lista completa:

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Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok)

Patryk Mazur (Juventus FC)

Konrad Ciszek (Korona Kielce)

Adrian Przyborek (S.S. Lazio)

Jan Leszczyński (Legia Warszawa)

Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Kornel Miściur (Liverpool FC)

Krzysztof Fałowski (ŁKS Łódź)

Ede Bright (Motor Lublin)

Fabian Bzdyl (MSK Zilina)

Max Pawłowski (Olimpia Grudziądz)

Antoni Klukowski (Polonia Warszawa)

Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)

Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)

Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)

Michał Perchel (Puszcza Niepołomice)

Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz)

Michał Synoś (Stal Rzeszów)

Dominik Sarapata (Wisła Płock)

Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin)

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