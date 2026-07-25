Spunta l’interesse dello Sporting Lisbona, ma Gattuso blinda Provstgaard! Lo scenario

Oliver Provstgaard ha convinto durante le prime settimane di preparazione: lo Sporting Lisbona osserva, ma il club biancoceleste non apre alla cessione

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso sembra avere già individuato uno dei punti fermi sui quali costruire il proprio progetto tecnico. Si tratta di Oliver Provstgaard, difensore centrale danese che ha lasciato sensazioni molto positive nel corso delle prime settimane di lavoro sotto la guida del nuovo allenatore biancoceleste.

Il classe 2003 ha sfruttato la preparazione estiva per mostrare personalità, attenzione e disponibilità tattica, guadagnando rapidamente la fiducia dello staff. In un reparto difensivo condizionato da diverse difficoltà e da una situazione ancora in evoluzione, Provstgaard rappresenta una delle poche certezze a disposizione di Gattuso.

Le prestazioni del giovane centrale non sarebbero passate inosservate neppure all’estero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, lo Sporting Lisbona avrebbe inserito il giocatore nella propria lista di mercato. La posizione della Lazio, tuttavia, appare molto chiara: il danese non è considerato in uscita.

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Provstgaard, Gattuso punta sul centrale danese

La fiducia di Gattuso nei confronti di Provstgaard sarebbe cresciuta allenamento dopo allenamento. Il tecnico starebbe apprezzando soprattutto l’atteggiamento del difensore, pronto a seguire le indicazioni e a interpretare con grande applicazione i principi richiesti.

L’allenatore biancoceleste vuole una squadra intensa, aggressiva e capace di difendere in avanti. In questo contesto, le qualità fisiche e la capacità di lettura del danese potrebbero rivelarsi particolarmente utili. Provstgaard può inoltre rappresentare una soluzione importante sia in una linea difensiva a quattro sia in un eventuale schieramento con tre centrali.

Provstgaard, lo Sporting Lisbona osserva il difensore

L’interesse dello Sporting Lisbona conferma l’attenzione che il giovane centrale è riuscito ad attirare. Il club portoghese è tradizionalmente attento ai profili con importanti margini di crescita e avrebbe individuato in Provstgaard un possibile rinforzo per il presente e per il futuro.

Al momento, però, non emergono aperture da parte della Lazio. Il club capitolino non intende indebolire ulteriormente un reparto che presenta già diverse incognite. Una cessione del danese costringerebbe infatti la dirigenza a intervenire nuovamente sul mercato, aumentando le necessità di una squadra ancora in fase di costruzione.

Lazio Provstgaard, il club lo considera incedibile

La posizione della società sarebbe quindi netta: Provstgaard viene considerato incedibile. La decisione non dipende soltanto dall’emergenza difensiva, ma anche dalla volontà di valorizzare un calciatore giovane sul quale la Lazio ha deciso di investire.

Gattuso avrebbe individuato nel centrale uno degli elementi dai quali ripartire per costruire una squadra più solida e affidabile. La preparazione estiva rappresenta soltanto il primo passo, ma le risposte fornite dal danese hanno aumentato la considerazione nei suoi confronti.