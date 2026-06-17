La Lazio muove i primi passi: blindato Provstgaard! Rinnovo del contratto fino al 2031

La Lazio riparte dalle certezze: tra queste Oliver Provstgaard. Il difensore danese ha prolungato il contratto fino al 2031

Il calciomercato della Lazio si muove tra rigidi vincoli finanziari e mosse strategiche lungimiranti. Il club biancoceleste ha ufficialmente blindato il difensore danese Oliver Provstgaard, anticipando l’entrata in vigore delle severe limitazioni legate all’indice del costo del lavoro allargato. Una mossa temporale perfetta da parte della dirigenza capitolina.

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Le nuove regole e il capolavoro della Lazio per Provstgaard

Come riportato dettagliatamente dal Corriere dello Sport, le nuove restrizioni economiche bloccheranno quasi totalmente i futuri aumenti di stipendio in casa biancoceleste. Il club biancoceleste potrà infatti ritoccare soltanto i contratti in scadenza nel 2027, lista che comprende elementi del calibro di Cancellieri, Pellegrini, Cataldi, Provedel, Lazzari, Patric e Gigot. Muovendosi in anticipo, il club ha prolungato l’accordo di Provstgaard fino al 2031, con un adeguamento dell’ingaggio che toccherà il milione di euro a stagione, evitando così i pericolosi “casi” societari già vissuti con Romagnoli e Gila.

La crescita esponenziale di Provstgaard nella Lazio

Arrivato dal Vejle nel gennaio 2025, il centrale classe 2003 ha conquistato tutti a Formello. Nell’ultima stagione Provstgaard si è dimostrato il primo vero cambio del reparto arretrato, collezionando ben 13 presenze da titolare tra Serie A e Coppa Italia e sfruttando al meglio ogni chance concessa. Una continuità di rendimento di altissimo livello che ha permesso al giovane difensore di guadagnarsi anche la prestigiosa chiamata della Nazionale maggiore danese.

Il nuovo ruolo di Provstgaard con Gattuso

Il futuro a breve termine della retroguardia laziale passerà inevitabilmente dai suoi piedi. Con la probabile cessione di Alessio Romagnoli verso i qatarioti dell’Al-Sadd, il peso specifico di Provstgaard nello scacchiere tattico è destinato a raddoppiare. Al raduno di luglio, il danese si presenterà agli ordini del tecnico Gennaro Gattuso non più come una semplice promessa, ma come un candidato autorevole per una maglia da titolare inamovibile.