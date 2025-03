Provstgaard: «Alla Lazio ho fatto un grande cambiamento»

Il giocatore della Lazio, Provstgaard, ha rilasciato delle dichiarazioni anche in merito a quella che è la sua crescita in biancoceleste

PAROLE– «Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento, è normale non giocare direttamente nella formazione titolare. So bene che la società ha un progetto per me e che con me è stato siglato un accordo lungo. Sono contento dei passi che ho fatto finora »