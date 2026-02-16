Provstgaard cresce alle spalle di Romagnoli e Gila. Buona notizia per Sarri

Oliver Provstgaard nelle ultime uscite è apparso più sicuro e centrato. La partita con l’Atalanta l’ha fatto emergere come una nuova risorsa per Maurizio Sarri

La Lazio resta con il fiato sospeso per le condizioni di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, che rischia di dover osservare uno stop per un problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e lo staff medico biancoceleste fornirà aggiornamenti costanti sull’evoluzione dell’infortunio. La situazione è sotto monitoraggio e solo gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero.

Gila, rientra Romagnoli e cresce Provstgaard

Tra le possibili soluzioni c’è il ritorno di Alessio Romagnoli, il quale pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa. Il suo rientro rappresenta una garanzia in termini di esperienza e leadership.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Tavares e Noslin! Le parole di Provstgaard

Inoltre continua a crescere Oliver Provstgaard, difensore danese classe 2003. Più gioca e più dimostra sicurezza nei propri mezzi. Nelle brutte notizie legate allo stop di Gila, il giovane rappresenta un raggio di sole per la Lazio.

Come dichiarato dallo stesso centrale, sta acquisendo maggiore fiducia e continuità grazie al minutaggio accumulato nelle ultime settimane.