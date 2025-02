Provsgtaard: «Il mio calciatore preferito del passato della Lazio è Ciro Immobile. L’armadietto che ora ho nello spogliatoio era proprio il suo»

Le parole del nuovo giocatore della Lazio, Provsgtaard, ai canali ufficiali del club

Oliver Provsgtaard in un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel si è presentato come nuovo giocatore biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE- «Sto vivendo un sogno. È la mia prima volta a Roma, è meraviglioso essere qui e restarci. Giocare per la Lazio è un sogno che si realizza, sono stati giorni davvero belli e non vedo l’ora di iniziare a creare tanti bei ricordi con questo club. So che il video in cui un anno fa indossavo la maglia della Lazio è andato virale. Il merito fu di mio padre. Avevo questa maglia nel suo armadio, era di qualche anno prima il secondo scudetto della Lazio. Indossarla è stato un piacere così come sarà farlo con quella di oggi. Non vedo l’ora! Il mio calciatore preferito del passato della Lazio è Ciro Immobile. L’armadietto che ora ho nello spogliatoio era proprio il suo. Quindi è incredibile »