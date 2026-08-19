Accordo raggiunto per Dieng! Programmate le visite mediche per l’attaccante

Rispunta la pista Dieng per l’attacco! Accordo raggiunto tra la Lazio e il calciatore! Stasera sarà a Roma

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente nella ricerca del nuovo centravanti richiesto dall’allenatore Gennaro Gattuso. La dirigenza capitolina, desiderosa di completare il reparto avanzato con un profilo di spessore, si sta muovendo su più tavoli paralleli. A sorpresa, nelle ultime ore è emersa una nuova e concreta opzione: il club biancoceleste ha infatti avviato i primi contatti per Bamba Dieng ed è riuscito nell’intento! C’è la fumata bianca.

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Le alternative sfumate prima dell’intesa per Dieng

L’accelerata per la punta senegalese nasce dalle complessità riscontrate sulle altre piste seguite dal direttore sportivo Angelo Fabiani e dal presidente Claudio Lotito. In particolare, la trattativa per Mauro Icardi si è raffreddata a causa delle importanti distanze economiche sull’ingaggio, mentre l’operazione con il Sassuolo per Andrea Pinamonti resta in stand-by per via del nodo legato alla formula del trasferimento.

I dettagli della trattativa

A fare il punto della situazione sull’interesse capitolino è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che attraverso il proprio profilo X ha svelato gli ultimi aggiornamenti di casa biancoceleste: «Accordo raggiunto tra Lazio e Bamba Dieng: il giocatore stasera a Roma, dopo le 23, domani le visite mediche».