Esposito Lazio, Gattuso ferma la trattativa! La priorità è un centravanti

Esposito Lazio, il club biancoceleste era al lavoro con il Cagliari per provare a intavolare una trattativa! Gattuso vuole però un centravanti

Nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, la Lazio ha tentato di piazzare un colpo ad effetto per il reparto offensivo. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno provato ad affondare il colpo proponendo una formula basata su un prestito con diritto di riscatto per Sebastiano Esposito, attaccante in forza al Cagliari.

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La scelta tattica di Gattuso su Esposito

Nonostante l’accordo potesse rappresentare un’opportunità vantaggiosa a livello economico, sulla strada che portava all’operazione si è inserito il veto dell’allenatore. Come rivelato dal giornalista William Lasalandra su X, il tecnico Gennaro Gattuso si è opposto al profilo del classe 2002: «Il DS Fabiani e Lotito spingevano per provare il colpo Sebastiano Esposito del Cagliari offrendo un prestito con diritto di riscatto, ma Gennaro Gattuso si è rifiutato perché vuole una punta con caratteristiche diverse, uno che attacca la profondità». Il tecnico calabrese cerca infatti una prima punta pura in grado di allungare le squadre avversarie.

Il futuro del reparto offensivo senza Esposito

Il no dell’allenatore costringe ora Angelo Fabiani a virare su nuovi obiettivi per regalare a Gennaro Gattuso l’attaccante richiesto prima del gong finale. La caccia al centravanti ideale continua, con Icardi e Pinamonti nel mirino.