La Lazio sceglie Dieng! Chi è l’attaccante e che apporto può dare ai biancocelesti?

La Lazio vira su Bamba Dieng! Chi è la punta scattante e come cambierà l’attacco biancoceleste con questo talento

Il calciomercato della Lazio regala una sterzata fulminea e inaspettata, chiudendo un’operazione lampo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico sul campo. Come rivelato dalle ultime indiscrezioni raccolte dagli esperti di mercato, la dirigenza capitolina ha definito tutti i dettagli per assicurarsi le prestazioni sportive dell’attaccante senegalese Bamba Dieng!

Il calciatore, nato il 23 marzo 2000, è atteso nella Capitale in tarda serata, dopo le ore 23, per iniziare la sua nuova avventura italiana. Il programma ufficiale prevede lo svolgimento delle visite mediche di rito nella giornata di domani, sancendo così un arrivo a parametro zero che infiamma l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica.

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Caratteristiche tecniche e carriera internazionale di Bamba Dieng

Il profilo del nuovo innesto offensivo risponde perfettamente alle esigenze tattiche di rinnovamento cercate dalla società. Cresciuto calcisticamente in patria nella celebre accademia del Diambars, il centravanti si è trasferito in Europa nel 2020 per iniziare la sua scalata. Nella sua esperienza con l’Olympique Marsiglia tra il 2020 e il 2023, il giocatore ha vissuto la sua definitiva esplosione sotto la sapiente guida tecnica di Jorge Sampaoli, mettendo in mostra un grande potenziale e assaporando il palcoscenico delle coppe europee. Successivamente, nel mercato invernale del 2023, è stato acquistato a titolo definitivo dal Lorient, club con cui ha disputato le ultime annate collezionando un rendimento in costante crescita.

Nel corso dell’ultima stagione con la maglia del Lorient, l’attaccante ha fatto registrare numeri straordinari in rapporto ai minuti disputati: 22 presenze, 10 gol e 1 assist in Ligue 1 in 1227 minuti giocati, a cui si sommano 3 presenze e ben 5 reti in Coppa di Francia. A livello internazionale, Bamba Dieng vanta una solida esperienza con la nazionale del Senegal, con cui ha sollevato al cielo la Coppa d’Africa 2021 e ha partecipato ai Mondiali del 2022 in Qatar — andando peraltro a segno proprio contro i padroni di casa — oltre a prendere parte ai recenti Mondiali del 2026.

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Il confronto di mercato con Mauro Icardi e Andrea Pinamonti

L’affondo decisivo per ingaggiare il centravanti svincolato è arrivato in seguito alla definitiva fumata nera registrata per altri obiettivi di prima fascia, frenati dalle eccessive pretese economiche. Le trattative per arrivare a profili del calibro di Mauro Icardi sono sfumate a causa dei costi, mentre la pista che conduceva ad Andrea Pinamonti è rimasta in una situazione di stand-by. Analizzando le differenze tattiche tra i vari elementi, l’ex Inter incarna lo stereotipo del finalizzatore d’area implacabile, specializzato nel movimento negli ultimi metri e nell’anticipo difensivo.

Il neroverde offre invece una maggiore struttura fisica, ideale per il gioco spalle alla porta e come punto di riferimento centrale sui palloni alti. Dal canto suo, Bamba Dieng si distingue per doti atletiche notevoli, grande rapidità, mobilità e una spiccata tendenza alla verticalizzazione, potendo agire indifferentemente come prima punta o come esterno sinistro. La sua scelta evidenzia una precisa inversione di rotta strategica da parte della Lazio: archiviare il concetto di centravanti statico per puntare con decisione sulla velocità e sulla ricerca costante degli spazi sul campo verde!