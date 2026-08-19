Sutalo Lazio, operazione conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto

Sutalo Lazio, Matteo Moretto ha fornito delle novità sulla trattativa tra Lazio e Ajax per il difensore croato

Il calciomercato della Lazio vive ore caldissime con un’accelerata improvvisa in difesa.osip Sutalo si è trasformata in una vera e propria fumata bianca all’orizzonte. Il centrale di proprietà dell’Ajax è ormai pronto a vestire la maglia biancoceleste per rinforzare il reparto arretrato.

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A confermare gli sviluppi decisivi è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. I due club hanno definito l’intesa sulla base di una formula strutturata: «Questa mattina la Lazio ha chiuso l’arrivo di Sutalo dall’Ajax. L’operazione si basa sulla formula del prestito oneroso da circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni».

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Come si inserisce Josip Sutalo nello scacchiere di Gattuso

L’innesto di Josip Sutalo garantisce muscoli, esperienza internazionale e fisicità alla retroguardia capitolina. Il classe 2000 croato approda in Serie A con la formula del prestito temporaneo con riscatto vincolato a determinati obiettivi sportivi. La dirigenza laziale definisce così i dettagli finali prima di accogliere ufficialmente il giocatore a Roma per visite mediche e firma del contratto.