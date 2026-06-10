Continuano i contatti per il trasferimento dell’estremo difensore della Lazio: le ultime su Provedel ad un passo dalla maglia nerazzurra

La Lazio si trova al centro delle trattative di mercato in uscita riguardanti Ivan Provedel, portiere titolare del club biancoceleste. Secondo quanto riportato da Sky, l’agente di Provedel, Gianni Rava è stato ricevuto nella sede della società romana per discutere le possibilità di trasferimento, con l’Inter interessata a inserire il portiere nel proprio reparto in vista della prossima stagione.

Inoltre, secondo Alfredo Pedullà, sarebbe stata trovata una base di intesa per un contratto triennale da poco più di 1,5 milioni a stagione più eventuali bonus.

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Le valutazioni economiche e strategiche dei capitolini

Il portiere è ancora legato alla Lazio da un contratto valido per un’altra stagione, rappresenta un asset importante per la società sia sul piano tecnico sia su quello economico. La dirigenza biancoceleste sta valutando attentamente l’offerta dei meneghini, cercando di capire se esistano condizioni economiche sostenibili e coerenti con il progetto del club, mantenendo un equilibrio tra valorizzazione del giocatore e tutela degli interessi dei capitolini.

Lazio ed il futuro del reparto portieri

Per la società capitolina, l’eventuale cessione dell’ex Spezia dovrà garantire adeguate contropartite e alternative valide in porta, considerando che il portiere ha offerto prestazioni di alto livello nelle ultime stagioni. I dialoghi tra la Lazio, l’entourage del giocatore e l’Inter proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire un accordo equilibrato.

La Lazio intende valutare attentamente ogni scenario, consapevole che Provedel rappresenta un punto di riferimento tra i pali e che una cessione dovrà essere coerente con le strategie tecniche e finanziarie del club. L’attenzione resta quindi alta: il club vuole garantire che l’operazione si concluda a condizioni favorevoli, tutelando al contempo la competitività della squadra per la stagione 26/27.