Provedel Lazio, il portiere è un talismano: cinque vittorie consecutive al Maradona. Il dato

Provedel Lazio, ennesima vittoria a Napoli del portiere. Prima con lo Spezia e ora con la squadra di Baroni

Ivan Provedel non sa come si perde allo Stadio Diego Armando Maradona. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, ieri è arrivata la quinta vittoria consecutiva del portiere in casa del Napoli. Di questi cinque successi due sono arrivati con la maglia dello Spezia e tre con quella della Lazio.

Napoli-Spezia 1-2 (16ª giornata 2020/2021)

Napoli-Spezia 0-1 (19ª giornata 2021/2022)

Napoli-Lazio 0-1 (25ª giornata 2022/2023)

Napoli-Lazio 1-2 (3ª giornata 2023/2024)

Napoli-Lazio 0-1 (15ª giornata 2024/2025)