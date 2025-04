Provedel Lazio, a giugno sarà separazione? Tra rendimento del portiere e obiettivi del club, cosa succede

Provedel Lazio, alla luce delle prestazioni altalenanti di questa stagione l’ex Spezia rischia di salutare il club biancoceleste: la situazione

A pochi mesi dalla fine della stagione, in casa Lazio è tempo di fare un bilancio e guardare con decisione al futuro per prepararsi alla nuova annata nel migliore dei modi. E tra coloro che saranno analizzati dal club biancoceleste risulta esserci Provedel.

A riportare la notizia è il Corriere della sera, spiegando che la stagione dell’ex Spezia non sta avendo le conferme che aveva il club capitolino su di lui nelle precedenti annate da quando è approdato a Roma, e la sua posizione è seriamente a rischio con Baroni che sta seriamente pensando il cambio della guardia definitivo con Mandas nominato quindi estremo difensore titolare.

Il quotidiano aggiunge inoltre che le dichiarazioni rilasciate in estate non avevano fatto piacere a Lotito relative al prestito di Mandas e che Cataldi era il capitano della squadra, e le prestazioni che sta ottenendo in campo hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Il dato sulle parate effettuate dall’ex Spezia poi rincara la dose visto che ha deviato solo 53 palloni nella sua porta, e i gol sono 42 e sono troppi per pensare ad una rinconferma