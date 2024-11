Provedel Lazio, il portiere ha fatto alcuni controlli alla spalla nella serata di ieri. Cosa è successo

Provedel Lazio, ecco le condizioni del portiere. Le ultime novità

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio si era temuto per le condizioni di Provedel nelle ultime ore.

Il portiere biancoceleste infatti ha fatto alcuni controlli alla spalla nella serata di ieri, controlli previsti poiché, per fortuna, è un fastidio già conosciuto che viene controllato periodicamente. Allarme rientrato per lui.