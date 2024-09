Provedel Lazio, Baroni lo CONFERMA dopo la POLEMICA estiva, ma ora servono i CLEAN SHEET casalinghi: ecco l’ultima volta senza prendere gol all’Olimpico

Provedel Lazio, rientrata la polemica estiva Baroni lo conferma come titolare tra i pali: ora vuole da lui però una cosa

Ieri in conferenza stampa Marco Baroni lo ha ribadito per l’ennesima volta: Ivan Provedel è il portiere titolare della sua Lazio, fine della discussione. Come riportato dall’edizione capitolina del Corriere della Sera, una conferma importante per l’estremo difensore, finito nella bufera in estate per due sue dichiarazioni. La prima in qui affermava di aspettarsi Cataldi (ora alla Fiorentina) come capitano e l’altra in cui consigliava a Mandas di andare in prestito per fare più esperienza. Due dichiarazioni che non sarebbero piaciute alla dirigenza, il cui fastidio avrebbe spiazzato il portiere.

Ieri quindi Baroni ha voluto mettere la parola fine alla vicenda sul portiere biancoceleste, che questa sera all’Olimpico punta al clean sheet che in casa manca da molto tempo: l’ultima volta che la Lazio, con Ivan tra i pali, ha finito una partita in casa senza subire reti era lo scorso 14 febbraio contro il Bayern in Champions. In campionato invece dal 28 gennaio con il Napoli: dopo cinque partite giocate e otto gol subiti. Ad aiutarlo oggi ci saranno Romagnoli e uno tra Gila e Patric, con lo spagnolo favorito.