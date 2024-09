Provedel Lazio, prestazione SUPER in Europa League: ora PUNTA il Torino e ASPETTA Spalletti. Il portiere biancoceleste può tornare in Nazionale

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport evidenzia la super prestazione di Ivan Provedel in Europa League contro la Dinamo Kiev. Il portiere della Lazio, per la prima volta in questa stagione, non ha subito gol e vuole ripetersi anche contro il Torino in campionato.

Nel frattempo, l’infortunio di Meret gli spalanca le porte della Nazionale italiana. Infatti, il CT Spalletti sarebbe intenzionato a convocarlo per le prossime sfide di Nations League in programma a metà ottobre.