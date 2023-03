Provedel: «La vittoria di lunedì è il regalo giusto per festeggiare le 100 presenze»

Provedel, il portiere biancoceleste durante l’evento di ieri organizzato dal Lazio Club Quirinale, ecco le sue parole

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato in occasione dell’evento organizzato dal Lazio Club Quirinale, Provedel il quale si sofferma sulla vittoria di lunedì sera

PROVEDEL – «Serate come queste ci fanno sentire vicina la passione dei nostri tifosi. Siamo contenti di essere qui. Non c’era modo migliore per me per festeggiare il traguardo delle mie 100 presenze in Serie A se non con un clean sheet. Per fortuna i miei compagni hanno disputato un’ottima partita, non era facile. Luis Alberto ha tirato fuori un autentico coniglio dal cilindro»