Provedel a LSC: «A dicembre più punti possibili, per ora in campionato siamo stati insufficienti». Le dichiarazioni del portiere della Lazio

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato a LSC prima della gara col Cagliari.

VITTORIA COL CELTIC – «Vedremo cosa ci ha lasciato la vittoria in Champions. A mio avviso ci deve dare tanto entusiasmo e la consapevolezza che se facciamo le cose come si deve è più facile ottenere i risultati sperati ed è quello che dobbiamo fare già stasera».

DICEMBRE – «A dicembre dobbiamo portare a casa il più possibile perché fino ad ora in campionato non abbiamo avuto un rendimento sufficiente e meritevole di ciò che rappresentiamo. Dobbiamo solo pensare a fare del nostro meglio per portare a casa i risultati»