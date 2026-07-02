Pinamonti nuova idea della Lazio! Contatto con l’agente e richiesta alta del Sassuolo

Pinamonti Lazio, il nome nuovo per l’attacco dei biancocelesti è quello del giocatore scuola Inter attualmente di proprietà dei neroverdi. Le ultime

La Lazio continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di ridisegnare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste è chiamato a costruire nuove certezze davanti, tra possibili uscite, valutazioni tecniche e la necessità di inserire un centravanti in grado di garantire peso, profondità e soluzioni negli ultimi metri.

In questo scenario è emerso con forza il nome di Andrea Pinamonti. Secondo quanto segnalato da Nicolò Schira, l’attaccante classe ’99 del Sassuolo rappresenta un’idea concreta per il direttore sportivo Angelo Fabiani, che sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto avanzato. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma di una pista che può prendere forma nelle prossime settimane.

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Pinamonti Lazio, contatto con l’agente Riso

La novità più rilevante riguarda il primo movimento della Lazio. Angelo Fabiani avrebbe infatti avuto un contatto con Beppe Riso, agente di Andrea Pinamonti, per capire se esistano i margini per impostare un’operazione con il Sassuolo. Un passaggio esplorativo, ma significativo, perché conferma l’interesse biancoceleste per il centravanti.

Pinamonti è un profilo che può interessare per caratteristiche tecniche e fisiche. Attaccante strutturato, abituato alla Serie A e ancora in un’età pienamente spendibile in ottica progettuale, può rappresentare una soluzione utile per una Lazio che vuole dare a Gattuso un riferimento offensivo affidabile e già pronto per il campionato italiano.

Pinamonti, la richiesta del Sassuolo

Il nodo principale resta quello economico. Il Sassuolo valuta Andrea Pinamonti tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra importante ma non fuori scala per un attaccante con esperienza e margini ancora interessanti. La Lazio, prima di affondare il colpo, dovrà capire se ci siano le condizioni per aprire un tavolo concreto con il club neroverde.

La valutazione del Sassuolo potrebbe diventare il punto di partenza di eventuali dialoghi futuri. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, dalle richieste del club emiliano e dalla strategia biancoceleste per il reparto offensivo.

Pinamonti, Gattuso aspetta rinforzi davanti

Per Gennaro Gattuso, la ricostruzione dell’attacco sarà uno dei passaggi centrali del nuovo corso biancoceleste. La Lazio ha bisogno di profili funzionali, motivati e compatibili con un calcio intenso, verticale e aggressivo. Pinamonti, per caratteristiche, può rientrare in questo identikit.

La pista è ancora nelle fasi iniziali, ma il contatto con Beppe Riso rappresenta un primo segnale concreto. Ora toccherà a Fabiani decidere se trasformare l’idea in una vera trattativa. La richiesta del Sassuolo è chiara, la Lazio osserva e prepara le prossime mosse per consegnare a Gattuso un attacco rinnovato.