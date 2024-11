Provedel, è scontro con l’ex compagna: il portiere sporge denuncia

Provedel, il portiere della Lazio è protagonista di una vicenda extra campo che coinvolge la sua ex moglie e suo figlio

Come riportato da La Repubblica, il portiere della Lazio Ivan Provedel ha sporto denuncia contro l’ex compagna Giuditta Capecchi, la quale impedirebbe all’estremo difensore biancoceleste di vedere il figlio di 3 anni.

L’ex compagna, dunque, non starebbe rispettando gli accordi stipulati in precedenza e la vicenda potrebbe finire per vie legali. Secondo il quotidiano, Provedel sarebbe molto scosso da questo episodio.