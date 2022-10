Provedel blinda la porta: numeri da urlo per lui

Ivan Provedel ha tutta l’intenzione di continuare a blindare la porta della Lazio: sono già 7 i clean sheet complessivi

La gara di domani pomeriggio tra Atalanta e Lazio non sarà importante solo per cercare di mantenere contatto con la zona Champions League ma anche per continuare a mantenere inviolata la porta della Lazio per la sesta volta consecutiva.

I numeri di Ivan Provedel, come riferisce Il Messaggero, sono infatti da urlo. Il portiere, tra campionato ed Europa League, ha mantenuto la porta inviolata per 7 volte facendo già meglio di mostri sacri come Marchegiani e Pulici che a questo punto della stagione erano arrivati a 5. Allargando l’orizzonte agli altri campionati, davanti a Provedel ci sono solo Donnarumma con 7 e Ter Stegen con 8. Numeri da capogiro che Ivan ha tutta l’intenzione di migliorare ulteriormente.