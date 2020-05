Serie A, arriva il protocollo anche per gli arbitri

Dopo aver accettato il protocollo sanitario per gli allenamenti di gruppo, il Consiglio federale ne studia uno per gli arbitri

Finalmente la situazione fare che si sia sbloccata: recentemente ha avuto buon esito il protocollo sanitario per gli allenamenti di gruppo delle squadre di Serie A, avvicinando la possibilità di riprendere il campionato.

Pare che però i giocatori non saranno gli unici a dover rispettare delle regole. Secondo il Corriere dello Sport anche gli arbitri avranno delle linee guida: si dovrà sanificare tutta la strumentazione adoperata, non ci saranno raduni, nessun controllo dei tesserini e riconoscimento da parte del quarto uomo, i kit di gara e le distinte andranno messe in una specifica postazione all’interno dello spogliatoio ed i giocatori dovranno tenersi ad 1,5 metri di distanza senza protestare.