Serie A, alcuni club non hanno ricevuto il protocollo per gli allenamenti

Il protocollo sanitario per gli allenamenti di gruppo non è stato ancora pubblicato ed alcuni club di Serie A non lo avrebbero ricevuto

Nei giorni scorsi sembrava ci fosse stata la svolta per la ripresa della Serie A con l’accettazione del protocollo sanitario per gli allenamenti di gruppo, ma pare che ci sia ancora molta confusione nell’ambiente.

Il Messaggero riporta che ancora il documento non sia stato pubblicato e pare che alcune società non lo abbiano nemmeno ricevuto. A mettere il coltello nella piaga ci hanno pensato i medici sociali che, secondo il loro parere, giudicano il protocollo modificato non ugualmente applicabile date le ingenti spese che queste linee guida comportano. Oramai per una risposta definitiva sul quesito riguardante il campionato, si aspetta con fibrillazione il 28 maggio.