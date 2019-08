Milinkovic, probabile panchina col Bournemouth: il motivo

Tante voci di calciomercato circolano intorno a Milinkovic-Savic: è per questo che contro il Bournemouth partirà dalla panchina?

Prove tattiche per la Lazio nel pomeriggio di ieri a Formello. Nel mirino degli uomini di Simone Inzaghi ci sono le amichevoli contro Bournemouth e Padeborn. Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, arrivano già le prime indicazioni sulla formazione: Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe partire dalla panchina. Il serbo è reduce dai novanta minuti disputati col Mantova, non dovrebbero esserci quindi motivi di calciomercato dietro la scelta dello staff tecnico.

LE SCELTE DI INZAGHI – I due incontri ravvicinati (2 e 3 agosto) obbligano il mister piacentino a dover alternare due formazioni. Per quanto riguarda gli infortunati infine risposte positive giungono da Lucas Leiva (ieri si è allenato in modo differenziato dopo l’infortunio muscolare) e Berisha, mentre Lukaku ha svolto alcuni esercizi atletici.