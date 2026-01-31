Protesta silenziosa dei tifosi della Lazio: Olimpico vuoto e striscioni a Ponte Milvio

Protesta silenziosa e ritrovo a Ponte Milvio, il malcontento dei tifosi non accenna a placarsi dopo gli ultimi gesti della società di Claudio Lotito

La partita della Lazio contro il Genoa si è giocata in uno stadio quasi vuoto, con soli 4.000 spettatori presenti. Una scena che ha scosso l’ambiente biancoceleste, dove i tifosi hanno deciso di disertare l’Olimpico per manifestare il loro malcontento.

L’assenza dei sostenitori allo stadio ha dato vita a una protesta silenziosa ma potente, che ha trovato spazio a Ponte Milvio, con striscioni e slogan che hanno riempito il vuoto lasciato dallo stadio semi-deserto.

La protesta dei tifosi della Lazio a Ponte Milvio

La decisione di non entrare allo stadio è stata una risposta a una serie di disagi e delusioni accumulate dai tifosi nei confronti della gestione del club. I tifosi hanno infatti esposto striscioni provocatori, come “Sognare non è reato” e “Chi è il giocatore acquistato 10 volte più forte di Greenwood?”, segnla il Corriere dello Sport. Altri striscioni, come “Bilanci in rosso, nessun aumento di capitale… Come mai sono solo le sue società ad incassare?”, hanno puntato il dito contro la gestione finanziaria della Lazio, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulle scelte economiche del club.

Le parole di Maurizio Sarri sulla protesta

Il tecnico Maurizio Sarri ha commentato l’episodio, definendo la manifestazione come una “dimostrazione d’amore” da parte dei tifosi. In effetti, nonostante il silenzio assordante che ha accompagnato la partita, la protesta ha avuto un forte impatto. La vittoria della Lazio contro il Genoa è arrivata in uno stadio vuoto, ma l’effetto del messaggio lanciato dai tifosi è stato ben visibile, con una protesta che non sembra destinata a scemare.

L’assenza dei tifosi dallo stadio ha scosso l’ambiente della Lazio, mettendo in evidenza una frattura tra la società di Claudio Lotito e la tifoseria. La petizione creata dai tifosi della Lazio è stata minimizzata dalla società, ma questo atteggiamento non ha fatto altro che aumentare il malcontento tra i sostenitori, che ieri hanno fatto sentire la loro voce con forza a Ponte Milvio.

Il silenzio assordante del tifo biancoceleste è stato una chiara manifestazione di protesta, ma anche una dichiarazione di affetto verso la squadra e il suo futuro. La protesta dei tifosi della Lazio non sembra destinata a placarsi e potrebbe continuare a influenzare la stagione della squadra, con la dirigenza chiamata a rispondere alle richieste dei suoi sostenitori.

